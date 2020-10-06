GEBZESEM'de hummalı çalışma devam ediyor

Gebze'de spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM)cephe ve çatı kaplama çalışmaları devam ediyor.

Şehrin birçok noktasına spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye 15 bin 590 metrekare kapalı alana sahip yeni bir sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Aynı anda birçok farklı işin imalatının yapıldığı ve hummalı bir şekilde inşasına devam edilen GEBZESEM'in tüm blokları Eylül ayında tamamen şekillenmişti. Alüminyum doğrama imalatlarının tamamlandığı projede, cam montajları ve cephe kaplama işleri devam ediyor. Yapı tamamlandığında Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek.

Gebze'nin Hacı Halil Mahallesinde inşa edilen GEBZESEM'in tüm betonarme işleri tamamlandı. Çalışma kapsamında alçı sıva ve alçıpan asma tavan imalatları devam ederken şap imalatı da tamamlandı. Elektrik ve asansör imalat işleri ile yapının mekanik montajlı taş cephe ve çatı kaplama imalat çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, tekvando salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 105'i kapalı, 29'u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık açık otopark yapılacak.