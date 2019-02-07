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Gebzespor'dan başkan Köşker'e ziyaret

Gebzespor Kulübü Başkanı Abbas Sır ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Gebzespor Kulübü Başkanı Abbas Sır ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.


Gebzespor'un BAL liginde şampiyon olarak 3'ncü lige çıkmasında önemli katkıları ve destekleri olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür eden Gebzespor Başkanı Abbas Sır, “İlçemizin en önemli sembollerinden olan şehrin takımı Gebzesporumuz her zaman ve her platformda destek olan, Gebzesporumuzun adını şampiyonluğa yazdırmasında büyük emekleri olan sayın belediye başkanımıza kulübümüz ve futbolcularımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gebzemiz'e sayısız eserleri kazandıran sayın başkanımıza teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köşker de kulüp yönetimine teşekkür ederek, Gebzespor'a ligde başarılar diledi. Ziyaret, Gebzespor Başkanı Abbas Sır'ın Başkan Köşker'e teşekkür plaketi takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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