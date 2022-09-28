Gebze'ye Trafik Eğitim Merkezi inşa edilecek

Gebze'ye kazandırılacak tam donanımlı Trafik Eğitim Merkezi, ihale aşamasının ardından Pelitli Mahallesi'nde inşa edilecek.

Gebze Trafik Eğitim Merkezi'nin tamamlanan proje çalışmasının ardından ihale aşamasına gelindi. Tam teşekkülü bir eğitim kampüsü işlevi görecek olan Trafik Eğitim Merkezi'ne ilişkin müjdeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sevgili Gebzeliler, nasip olursa ekim ayının ilk haftasında Pelitli Mahallesi'nde inşa edeceğimiz Trafik Eğitim Merkezi'nin ihalesini gerçekleştireceğiz. Çok amaçlı kullanıma yönelik tasarladığımız projemizde; 1.536 seyirci kapasiteli stadyum, 10 bin 148 metrekarelik trafik eğitim alanı, bin 100 metrekarelik eğitim binası ve 680 metrekarelik çocuk oyun alanı olacak" ifadelerini kullandı.