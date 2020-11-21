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Gebze'ye yeni barınma ve konaklama merkezi

Gebze Mevlana Mahallesi’nde açılan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi” vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Gebze Mevlana Mahallesi'nde açılan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi” vatandaşlara hizmet vermeye başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Gebze'de kurulan Barınma ve Konaklama Merkezi hizmet vermeye başladı. Şehirde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, sıcak aş, yuva ihtiyacı olan vatandaşlara, Barınma ve Konaklama Merkezlerinin kapılarını açıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Mevlana Mahallesinde kurulan yeni merkez 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Merkezde toplamda 58 kişi kalabiliyor. Merkez, Dilovası, Darıca ve Çayırova'da ki vatandaşlara hizmet veriyor.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Barınma ve Konaklama Merkezi, Kocaeli'nde bulunan ihtiyaç sahibi kişiler, engelliler, yaşlılar, afet sonrası konaklama ihtiyacı olan aileler, hasta ve refakatçilerine de hizmet verecek. Yılın 12 ayında hizmet veren merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Konforlu ev sisteminde bulunan asansörlü merkezin her katında mutfak, lavabo ve banyo bulunuyor.

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