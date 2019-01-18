Gebze'ye yeni itfaiye müfreze binası geliyor

İtfaiye için kentin pek çok yerine yeni hizmet binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye günün şartlarına uygun müfreze binası yapıyor.

Kocaeli'nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ne yapıyor. Günün şartlarına uygun inşa edilen modern müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındıracak. Gebze İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı olacak olan yeni bina, bulunduğu çevredeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak. Yapının inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ederken yapının dış cephesinde kaba sıvası biten kısımların mantolama imalatları tamamlandı.

Gebze İtfaiye Grup Amirliği Beylikbağı Müfreze Binası bittiğinde hızla olaylara müdahale edebilecek şekilde dizayn ediliyor. Dış cephe kaba sıvası tamamlanan yapının 2'nci bodrum katında su depolarının montajına başlandı. Bina genelinde alçı sıva imalatlarına devam eden ekipler, tüm binada yangın dolaplarının montajı yapıyor. Isıtma boruları da döşenmeye başlayan yapının bina içinde yerden ısı yalıtımına da başlandı. Çevre istinat duvarlarının betonu dökülen kısımların kalıpları söküldü. İç cephelerde doğrama camları takıldı. Çatı derelerinin kaplama imalatları tamamlandı.

Bodrum katları, zemin ve bir kat şeklinde Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde yapılan yeni müfreze binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 693 metrekarelik 2'nci bodrum katında su deposu ve diğer mekanik odalar bulunacak. Bin 250 metrekarelik 1'inci bodrum katında ise kapalı otopark, elektrik odası, eğitim salonu, ısıtma odası, çamaşır odası ve mescit olması planlanıyor.