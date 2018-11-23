Gebze'ye yeni sporcu tesisi geliyor

Gebze'de spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye yeni bir sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin (SEKASEM) ardından Gebze'deki proje ikinci eğitim merkezi olacak. Yapı, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek. Yapımına hızla devam edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nin (GEBZESEM) bazı bloklarında çatı işleri devam ederken, bazı bloklarda elektrik ve mekanik borulama işlerine başlandı.

Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde yapılan tesis toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip yapının D Blok temel betonu döküldü. C Blok üst zemin kat tabliyesi betonu dökülürken elektrik ve mekanik borulamalara devam ediliyor. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.