Gece yarısı denize atlayan vatandaşı polis ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, gece saatlerinde denize atlayarak intihara kalkışan şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Gölcük sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilden yaklaşık 400 metre açıkta D.F. isimli bir şahısın intihara kalkışarak denize atladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizdeki vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kendisini kurtarmaya gelen ekiplerin, yardım talebini reddeden deniz polisi tarafından kurtarılarak denizden çıkartıldı. Daha sonra sahile çıkartılan şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.