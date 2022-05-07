Gece yarısı yapılan asfalt trafik aksatmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, trafiğin olmadığı gece yarısını fırsat bilerek İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfaltlama yaptı. Gece geç saatlerde yol trafiğe kapatılarak üç saat gibi kısa bir sürede deforme olmuş eski asfalt trimer kazısı ile kazındı. Bozulan eski asfaltın kazınması sonrası 50 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Trafiğin yoğun olduğu Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfalt yenileme çalışması trafik akışına engel olmamak için gece yarısı yapıldı. Eski deforme olmuş 60 ton asfalt kazınarak alındı. Köprülü kavşağın giriş ve çıkışındaki ek yerlerine de yalıtım malzemesi döküldü. Gece yarısı asfalt serim çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi yine trafiğin olmadığı gece yarısında İzmit Adalet Köprüsü altındaki yan yolda yenileme asfalt serim çalışması yapacak.