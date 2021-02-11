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Geceden başlayan husumette bir kişi daha yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün akşam bir kişinin silahla yaralandığı olayın tarafları olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışmada 19 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün akşam bir kişinin silahla yaralandığı olayın tarafları olduğu iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışmada 19 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı.


Olay öğlen saatlerinde Körfez Adliyesi önünde bulunan kamelyalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi Aşık Veysel Parkında husumetli olan şahıslar arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı. Olayın tarafları olduğu iddia edilen şahsılar arasında öğlen saatlerinde Körfez Adliyesi önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki Ercan D., adlı şahıs bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Ercan D.'yi bıçakla yaralayan ve ismi öğrenilemeyen şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hafif şekilde yaralanan gencin, tedavisi sonrasında taburcu edildiği olay hakkında polis ekipleri inceleme başlatıldı.

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