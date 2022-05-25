Gecekondu alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekonduyu saran alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ve yabancı uyruklu şahısların ikamet ettiği gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, gecekondu bir anda alev topuna döndü. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekonduda yaşayan yabancı uyruklu ailenin ise yangın sırasında içeride olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.