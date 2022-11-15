Gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki binayı da yaktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında yükselen alevler, bitişiğindeki binayı da yaktı. Yangın sebebiyle bir kadın fenalık geçirdi, evlerde ise büyük hasar oluştu.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sevda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, gecekondunun hemen bitişiğindeki binaya da sıçradı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadına adreste hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının ardından gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer bina ise büyük hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Dumanları görünce yangının olduğu yere koştuklarını söyleyen Emre Tabak isimli vatandaş, "Yangın gecekonduda başlamış, diğer binaya sıçramış. Hemen 112'yi aradık. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Bina da yandı, Allah'tan evde kimse yokmuş" dedi.