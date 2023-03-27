Gecekonduda korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin evde olmaması büyük faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Ulus Mahallesi 2133 Sokakta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Ferdi Kılıç'ın çocuklarının hasta olması sebebiyle eşiyle hastanede oldukları öğrenildi. Ailenin şans eseri evde bulunmaması faciayı önledi. Evin yandığını gören Ferdi Kılıç'ın yakınları ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.