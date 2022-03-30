“Geçmişten Günümüze Kocaelispor” etkinliğiyle tarihe ışık tutuldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte Kocaelispor'un geçmişten bugüne yolculuğu öğrencilere anlatıldı.

Kocaelispor'un tarihine ışık tutan “Geçmişten Günümüze Kocaelispor” adlı etkinlik, Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nün düzenlediği organizasyonla gerçekleşti. Gazeteci Yiğit Özcan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor eski teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaelispor Mali Asbaşkanı Recep Durul'un katılımıyla gerçekleşti.

Kocaelispor'un tarihsel sürecini genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlikte, kulüple ilgili bilgiler katılımcılar tarafından öğrencilere aktarıldı. Kocaelispor'un tarihiyle ilgili yöneltilen sorulara doğru cevap veren öğrencilere de Kocaelispor Dergisi hediye edildi.

“Üç önemli unsurumuz var”

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, kulübün geleceği için üç unsurun öneminden bahsetti. Mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşmenin kendileri için öncelik olduğunun altını çizen Koyun, “Kocaelisporla ilgili sezon başı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Mustafa Reşit Akçay hocamızla birlikte, 15 yıllık bir projemiz vardı. Kocaelisporumuzu 15 yılda nereye taşırız diye uzun uzun toplantılar yaptık. Bazı gerçeklerimizi bilmeniz lazım. Gerçekler de şu; Kocaelisporumuz uzun süredir, Güvenç Hocamızın da başında olduğu dönemler, tarihi kupaları şehrimize getirmiş, unutamayacağımız hatıralar bize bırakmıştır. O günlerde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim. 11 yıl aradan sonra Kocaelisporumuz 2. Lig'den 1. Lig'e giden bir yola girdi. Kulübümüzün öncelikleri var. Bir mali disiplin, iki kurumsallaşma, üç tesisleşme… Bu üç unsuru sağlamadığımız takdirde şampiyon olsak bile eski günlere döneceğimizi bilmeniz lazım. Geçen yıl çok zor şartlarda Kocaelisporumuz şampiyon oldu. O gün de söyledim, bu benim başarım değil şehirdeki 2 milyon insanımızın başarısı. Bizim önceliğimiz mali disiplin, bugün gelinen noktada Kocaelispor'u mali disiplin açısından birkaç tane özel anonim şirketi haricinde tüm camia kulüpleri arasında, borçsuz sıkıntısız bir kulüp haline getirdik. İkinci ayağımız da kurumsallaşma, kulübü baştan aşağı önemli bir hale getirdik. Tesisleşme konusunda da Körfez Belediyesi'ne ait bir tesiste konaklıyor ve orada çalışıyoruz. Bu Kocaelispor'a yakışmıyor. 15 gün kadar önce Almanya'ya gittim, Almanya'nın önemli kulüpleriyle tesisleşme konusunda görüşmeler yaptık. Kocaelispor'un sahip olacağı en az 6 tane antrenman sahasını sağlama konusunda belediye başkanımızla hemfikir olduk. Seneye bu tesisleri kulübümüze kazandırmak istiyoruz. Kocaelispor'umuzu birinci lige çıkardığımız gün camiamıza şunu söyledik; bu yıl her şeye rağmen şampiyonlukla ilgili bir beklentiye girmeyin. Çünkü önceliklerimiz demin saydığım 3 unsur olsun diye bir vizyon ortaya koyuyoruz” dedi.

“Herkesin her türlü sporu yapacağı spor tesisleri kurmamız lazım”

Kulüp tarihinin başarılı teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar ise yaptığı konuşmada, “Biraz evvel çok duygulu anlar yaşadım. Bir şarkı vardı, ‘Zamanla unutulurmuş sevgiler, olsun seninle geçen günlerim yeter' diye. Kocaelispor'la ben hep o şarkıyı hatırlarım. Sayın başkanımızın projeleri çok güzel, vizyonu geniş. Belki ilerleyen zamanlarda siz öğrencilerin de bu konularda katkısı olabilir. Vizyonunuzu geliştirin, ufkunuzu genişletin. Kültürlü olmanız için çok okumanız lazım. Derslerinize iyi çalışıp, iyi eğitimli olun. Bizi bir araya getiren, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hastaneleri gördüğümde inanın hastaların hepsi spor yapmamış insanlar. Spor yaptınız mı her şeyiniz değişecek. Atatürk'ün de lafı var, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' diye. Yaş geçtikçe insan anlıyor. Herkesin her türlü sporu yapacağı spor tesisleri kurmamız lazım. Derslerinize ve spora ağırlık verin. Spor yapanlara öğretmenlerin de biraz daha tolerans tanıması lazım. Çünkü bu eğitim sisteminde, hem dersler hem spor hem kültür-sanat gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

“Şeffaflık birinci planda olmalı”

Kocaelispor Mali Asbaşkanı Recep Durul da başladıklarında çizilen yol haritası çerçevesinde yarınların hazırlıklarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Durul, “Tabii başkanımız Kocaelispor'la alakalı yol haritasını anlattı. Kulüplerde tek kişilik kahramanlar artık bitti. Artık tüm kulüplerde ekip çalışması var. Başkanımız da bunun bilincinde olarak bir ekip oluşturdu. 20 kişilik bir ekiple yola çıktık. Sağ olsun kendisi beni davet etti. Ben de bu görevi kabul ettim ve mali asbaşkan olarak kulüpte görev aldım. Öncelikle sağlıklı bir finansal alt yapı gerekiyor kulüplerde. Şeffaflık birinci planda olmalı. Kişilerin kendilerini ön plana çıkardığı süreçler daha önce olmuştur ama yasalarla beraber hesap sorulabilir sistem geldi. Kocaelispor'da da dolayısıyla finansal fair-play çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. FFP, kulüplerin aşırı borçlanmasının önüne geçen bir sistem” ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda öğrenciler efsane teknik direktör Güvenç Kurtar ile fotoğraf çektirip imza aldı.