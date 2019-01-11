Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgievleri'nde eğitim gören çocukların zihinsel becerilerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla geçen yıl ilki yapılan Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası'nın ikincisini düzenleyecek.

Turnuva 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde saat 08.30 ile 17.00 arası Başiskele Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yıl boyunca uzman hocalar tarafından satranç eğitimi verilen öğrenciler aldıkları satranç eğitimlerinin karşılığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile yürütülen “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” ile taçlandıracak. Bu turnuva sayesinde öğrencilerin “Satranç”a olan ilgisini arttırmayı ve öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekleme amaçlanıyor.

4 farklı kategoride gerçekleşecek olan turnuvaya her Bilgievi 4 farklı kategoriden 16 öğrenci ile katılım sağlayacak ve toplamda 256 öğrenci turnuvada yarışacak. 2018 yılında ilki gerçekleştirilen “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” bu sene de gençlerin becerilerini sunmasına fırsat sunacak.

Katılan tüm öğrencilere satranç takımı ve anı madalyası hediye edilirken turnuvada, dereceye giren öğrencilerin Bilgievlerine kupa verilecektir. Ayrıca turnuvada dereceye girenlere hediyeler takdim edilecektir.