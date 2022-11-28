Geleceğin bilim insanları bu üniversitede yetişiyor

Kocaeli'de 8-12 yaş aralığındaki özel yetenekli çocuklar, Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde hünerlerini sergiliyor.

Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde geleceğin bilim insanları yetişiyor. Çevre il ve ilçelerden gelen özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Çocuk Üniversitesi'nde 8-12 yaş arası 920 öğrenciye bilimden sanata, spordan kültüre kadar birçok alanda çeşitli eğitimler veriliyor. Şehitekrem Mahallesi'ndeki Başiskele Çocuk Üniversitesi'nde; eğlenceli bilim ve deney, elektrik ve elektronik teknolojileri, duyu, beyin ve beden koordinasyonu, akıl oyunları, kişisel ve sosyal gelişim, el sanatları teknolojileri, fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, eğitici drama, masa tenisi, okçuluk, resim ve tasarım eğitimleri veriliyor.