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Geleceğin müzisyenleri hünerlerini sergiledi

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde düzenlenen yetenek taramasında minikler hünerlerini sergiledi.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen yetenek taramasında minikler hünerlerini sergiledi.


İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yetenekli çocukları Sanat Akademisi bünyesinde bir araya getirdi. Yetenek taramasında geleceğin müzisyenleri kendini gösterme fırsatı buldu. Keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın önderliğinde yapılan yetenek taramasında Doç. Dr. Hakan Okay, Dr. Barış Kardeş ve Mesut Çaşka da yer alarak, değerlendirmeleri gerçekleştirdi. Müzik bölümü yetenek taramasında bu yıl yaylı, nefesli, mızraplı, tuşlu çalgılar ve ses alanında eğitimler verilecek.

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