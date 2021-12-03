Geleceğin sanatçıları KO-MEK'te yetişiyor

KO-MEK gitar, bağlama, ney, keman, tiyatro ve drama gibi branşlarda eğitimlerine devam ediyor. Kurulduğundan bu yana bünyesinde çok sayıda kursiyeri ağırlayan KO-MEK, müzik ve gösteri sanatlarında toplamda 23 bin 691 kursiyere eğitim verdi.

Devlet Konservatuarı ve özel görsel sanatlara hazırlanan geleceğin sanatçıları, sahnenin ilk tozunu KO-MEK kurs merkezlerinde yutuyor. Müzik aletlerinin telleri de ilk kez KO-MEK kurslarında sese geliyor.