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Geleceğin sanatçıları KO-MEK'te yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), mesleki eğitimleriyle ülkenin istihdam hamlesine destek verirken, gösteri ve sanat kurslarıyla da kentin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor.


KO-MEK gitar, bağlama, ney, keman, tiyatro ve drama gibi branşlarda eğitimlerine devam ediyor. Kurulduğundan bu yana bünyesinde çok sayıda kursiyeri ağırlayan KO-MEK, müzik ve gösteri sanatlarında toplamda 23 bin 691 kursiyere eğitim verdi.


Devlet Konservatuarı ve özel görsel sanatlara hazırlanan geleceğin sanatçıları, sahnenin ilk tozunu KO-MEK kurs merkezlerinde yutuyor. Müzik aletlerinin telleri de ilk kez KO-MEK kurslarında sese geliyor.

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