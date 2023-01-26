Geleceğin şefleri, Boşnak böreği yapımında hünerlerini sergiledi

Başiskele'de "Altın Bilezik" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Pastacılık Akademisi'nde eğitim alan kursiyerlere Boşnak böreğinin püf noktaları anlatıldı.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün koordinesinde hayata geçirilen Pastacılık Akademisi, yeni atölye çalışmalarıyla geleceğin şeflerini yetiştiriyor. Başiskele Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta eğitmenler eşliğinde çocuk ve yetişkinlere özel hazırlanan atölye çalışmalarıyla tatlı ve tuzlu yemekler yapılıyor.

Her hafta farklı tarif ve kursiyerlerin katılımıyla Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yer alan Halil İbrahim Sofrası Aşevi üst katında yapılan eğitimlerde bu hafta Boşnak böreği yapımı vardı. Yaşar Yılmaz'ın anlatımıyla Boşnak böreğinin yapımını ve püf noktalarını gözlemleyerek ve yaparak öğrenen geleceğin şefleri, daha sonra kendi elleriyle kendi böreklerini yaptı.