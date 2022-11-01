Geleceğin tiyatrocuları için başvurular başladı

Geleceğin dansçılarını, tiyatrocularını, müzisyenlerini yetiştirmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, 2022-2023 sezonuna başlıyor. Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için başvurular başlarken adaylar başvurularını 18 Kasım tarihine kadar Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokakta bulunan Sanat Akademisi'ne vesikalık fotoğraf ve kimlik fotoğraflarını teslim ederek yapabilecek. Başvuru sonrası adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verilerek sahnelemeleri istenecek. Tiyatro bölümü için seçmeler ise 27 Kasım tarihinde Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde gerçekleşecek. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, tüm tiyatro severleri Sanat Akademisi ailesine davet ediyor.