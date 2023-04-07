Geleceğin tiyatrocuları İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde yetişiyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, 4 ana grup ile eğitimlerini sürdürüyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 18.00-21.00 arası gerçekleştirilen eğitim programı haziran sonuna kadar devam edecek. 4 ana grup ve sınıftan oluşan kursiyerler hafta içi 4 gün boyunca Sanat Akademisi eğitim sahnesinde uygulamalı tiyatro eğitimi alıyor. Rol, karakter oluşumu ve oyun incelemesi gibi tiyatronun temel bileşenlerinden beslenen kursiyerler, eğitim yılı sonunda seyirci ile buluşacak.