Geleceğin yazarları, Akademi Lise Yazarlık Okulunda ilk derse başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen, alanında uzman şair ve yazar kadrosunun seçilen lise öğrencilerine deneme, hikaye, şiir ve karikatür alanında verdiği eğitimlere başladı. Eğitim öncesi gençlere tavsiyelerde bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hayat uzun bir maratondur. Bu dünyaya boş yere gelmedik. Dünyayı güzelleştirmek için buradayız. Dünyamız sadece çevre düzenlemeleri ile güzelleşmez. Her şey insanımız, her şeyimiz gençlik için. Gençler bizim geleceğimiz, neşemiz enerji kaynağımız. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Onun için Kocaeli'nde Kılavuz Gençlik Modelimizi hayata geçirdik. Gençlerimizi boş bırakmayacağız. Geleceğimiz size bağlı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin” dedi.

Programda projenin kendilerine çok büyük katkı sağladığını ifade eden Yazarlık Okulu mezun öğrencileri, “İlk kitabımızı yazdık, çevremizden olumlu tepki aldık. Kendimizi ifade etmekte daha da güçlendik. Heyecanlıyız fakat gelecek için çok umutluyuz. Daha da iyilerini yazacağız. Yazılarımızla insanlığa faydalı olacağız” şeklinde ifade ettiler.

Verilen eğitimlerin sonunda öğrencilerin tamamladığı eserlerden oluşan bir kitap hazırlığı ile çalışma, kitap fuarında okurların beğenisine sunulacağı bildirildi.