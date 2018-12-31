Geleceğin yazılım mühendisleri Bilim Merkezi'nde yetişiyor

Kocaeli Bilim Merkezi'nde dijital ortamda modellendi. 3 Boyutlu baskıları alınan sembol yapılar gerçeklerini aratmadı.

Kocaeli Bilim Merkezi gerçekleştirdiği çalışmalarla fark oluşturmaya devam ediyor. Sanayi Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan başarılı öğrenci Yavuz Selim Kapsız, bilim merkezi eğitmenleriyle birlikte Kocaeli'de daha önce örneği olmayan bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen çalışmada ilk aşamada Kocaeli İzmit ilçesinin sembol yapılarından olan Saat Kulesi, Yeni Cuma Camii ve Fevziye Camii'nin dijital ortamda modellemesi yapılarak çizimleri tamamlandı. Çizimleri tamamlanan modellemelerin 3 boyutlu yazıcılardan baskıları alındı. Kocaeli'nin sembol yapıları için önem taşıyan 3 Boyutlu baskılar, alınan yapıların tüm detayları en ince ayrıntılarına kadar ele alındı, objeler gerçeklerini aratmadı. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Yavuz Selim Kapsız, Kocaeli Bilim Merkezi eğitim programlarının bu tip çalışmaları gerçekleştirmek için büyük fırsatlar sunduğunu, herkesin ücretsiz olarak verilen Mucit Dünyası eğitimlerinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Yavuz Selim Kapsız, yazılım mühendisliği okumak istediğini söyledi.