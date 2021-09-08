Geleceğin yıldızları testlerden geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora yeni başlayan minik sporculara yönelik bedensel gelişimlerine destek olmak ve spor bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yolda Ücretsiz Spor Okulları ve Kağıtspor işbirliğiyle yepyeni bir programa imza atılıyor. Büyükşehir, “Sporcu Yetenek Keşfi” programı kapsamında minik sporcuları, Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) bir dizi performans testinden geçirerek, Kocaeli ve Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracak. Minik sporcular, Büyükşehir'in spor tesislerindeki farklı spor branşlarında tanıtım ve deneme derslerine katılacak.

İlk kez sporla tanışacak bireylerin farklı branşları deneyerek, amatör branşların gelişmesine katkı sağlamak, gelecek nesilleri sporla erken yaşlarda tanıştırmak amacıyla sürdürülen projeye Kocaeli'nin dört bir yerinden sporla tanışmak isteyen minikler katılabilecek. Her minik sporcu istediği branşta deneme dersine katılabilecek. Geleceğin şampiyonları, SPORTAM'da bir dizi performans testi analizi doğrultusunda başarılı olacağı spora yönlendirilecek. Ücretsiz Spor Okulları ile Kağıtspor'un alanında uzman antrenörleri eşliğinde sürpriz sporcuların da katılacağı programda minik sporcular atletizm, masa tenisi, basketbol, voleybol, jimnastik gibi branşlarda deneme derslerine katılacak.

Minik sporcular, Ücretsiz Spor Okulları ile Kağıtspor'un alanında uzman antrenörleri gözetiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı SPORTAM'da yapılan testlerin ışığında yatkın oldukları spor branşına yönlendirilecek. Minik sporcular yapılan analizler kapsamında üst gövde ve alt gövde kuvvet ölçümleri, esneklik ölçümleri, vücut kütle ağırlıkları yapı analizlerinden geçecek.