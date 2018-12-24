Gelecek nesiller UlaşımPark ile bilinçlendiriliyor

UlaşımPark'ın Aralık 2017'de başlayan ‘'Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz'' projesi kapsamındaki eğitimler aralıksız devam ediyor.

UlaşımPark tarafından başlatılan "Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz" projesi kapsamında okul ziyaretleri devam ediyor. Proje kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine seans halinde eğitimler veriliyor. Okullarda çeşitli aktiviteler yapan UlaşımPark son ziyaret ettiği 30 Ağustos İlk ve Ortaokulu'nun önüne otobüs getirerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Öğrencilere ilk etapta konferans salonunda video destekli otobüs ve tramvayda toplu ulaşım kuralları eğitimi verildi. Konferans salonunda verilen eğitim sonrası çocuklara rozet ve kitap dağıtıldı.

Salondaki eğitim sona erdikten sonra kitapları ile birlikte çocuklar otobüse alındı. Otobüste UlaşımPark eğitmeni ile birlikte öğretmenler de yer aldı. Çocukları otobüse bindirerek otobüs içinde uyulması gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca çocuklara yaşlı, hamile ve engelli yolculara verilmesi gereken öncelik ve bu yolcularımızın oturması gereken koltuklar gösterilerek bilinçlendirildi. Eğitimlere ilk etapta Akçaray tramvay hattı yakınında bulunan ilk ve ortaokullarla başlayan UlaşımPark, projenin devamında Kocaeli'nde bulunan tüm ilk ve ortaokullara eğitim vermeyi planlıyor. 1 yılda 20 okulu ziyaret eden UlaşımPark, toplamda 13 bin 65 öğrenciye ‘'Toplu Ulaşım Kuralları'' eğitimi verdi.