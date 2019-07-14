Gelen şikayet Başkan Hürriyet'i harekete geçirdi

Şikayetleri öğrenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hemen harekete geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine verdiği talimatla bölgedeki uzayan otlar tırpanlanarak temizlendi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet her türlü sorun ve şikayette vatandaşların sorunlarını çözmek için hemen harekete geçtiklerini ifade ederken, bölgede yaşayan vatandaşlar ise sorunlarının çözüme kavuşturulmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan, kanalizasyondan gelen kötü koku ve sinekler için ise ilaçlama yapılması talebi, ilgili kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletildiği öğrenildi.