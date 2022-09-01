Geleneksel Köy Cemiyeti düzenlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kültürel değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla Geleneksel Köy Cemiyeti programı düzenlendi. Programda hep birlikte dualar edildi, şehit ve gaziler anıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Eşme Ahmediye Mahallesi'nde düzenlenen programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Numan Balaban, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda şehitler, gaziler ve hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, hep birlikte dualar edildi. Programın sonunda ikramlar yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eşme Ahmediyeli hemşehrilerimizle Geleneksel Köy Cemiyeti programında bir araya geldik. Özenle düşünülerek hazırlanmış bu program için kendilerine teşekkür eder; birlik ve beraberliğimizliğin daim olmasını temenni ederim” dedi.