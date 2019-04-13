Geleneksel Türk Süsleme Sanatları yılsonu sergisi açıldı

17 Nisan tarihlerinde Gar Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü Yılsonu Sergisi, 11-17 Nisan tarihlerinde Gar Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başladı. Sekapark Kültür Evleri alanında yer alan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından yapılan hat, kat'ı, minyatür, tezhip ve ebru gibi eserler ücretsiz olarak 17 Nisan Çarşamba gününe kadar Gar Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yıl Sonu Sergisi açılış programı, Gar Sanat Galerisi'nde, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, eğitmenler Gülseher Kahraman, Abdullah Aydemir, Mahmut Şahin ve Deniz Gülsün Sarıbay, eğitim alan öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitmenlere Vali Ahmet Hamdi Nayir, Figen Büyükakın ve KOÜ Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagünün eşi Ümmühan Hülagü tarafından çiçek takdim edilirken eğitmenler tarafından da ebru ve minyatür eserleri hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü yılsonu sergisi eserleri, Gar Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Sergide 26 Ebru, 21 Hat, 15 Tezhip, 20 Kat'ı, 60 Minyatür eseri yer alıyor. UNESCO tarafından geçtiğimiz yıl Dede Korkut kültürü, somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı. Sergide Dede Korkut Destanlarını konu alan minyatür kompozisyonlarda yer alıyor. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi'nde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi öğrencilerinin hat, tezhip, ebru, minyatür ve ka'tı eserlerinden oluşan çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümünde 17-55 yaş arasındaki 65 öğrenci alanında uzman eğitmenlerden Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alıyor. 3 yıl süren eğitimleri süresinde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları yapımını öğrenen öğrenciler eserler vererek geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.