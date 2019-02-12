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Gelişim Akademisi'ne yoğun ilgi

Kartepe Belediyesi’nin projesi olan ve içerisinde birçok farklı branşı barındıran Gelişim Akademisi, Kartepelilerin büyük ilgisini görüyor.

Kartepe Belediyesi'nin projesi olan ve içerisinde birçok farklı branşı barındıran Gelişim Akademisi, Kartepelilerin büyük ilgisini görüyor.


Kartepe'nin bilim kültür ve sanat eğitim merkezi olan Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi müzikten dramaya, robotik kodlamadan cam işleme sanatına kadar birçok farklı ve efektif branşı vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlara kapılarını açan akademiye Kartepeliler yoğun ilgi gösteriyor. Kartepe Belediyesi'nin çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik hizmete açtığı Gelişim Akademisi, Uzunçiftlik Mahallesi eski kaymakamlık binasında çalışmalarını yürütüyor.


Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde bilim, kültür ve sanata yönelik eğitimlerin verildiği akademiden her yaştan vatandaş ücretsiz faydalanabiliyor. Akademide gitar keman, tezhip minyatür, resim gibi birçok kurs bulunuyor. Kaligrafi kursiyerlerinden Özlem Toksoy, “Kişisel gelişim kursları için şehir merkezine gitmek zorunda kalıyorduk. Her detayının incelikle düşünüldüğü Gelişim Akademisi'nin ilçemizde olması büyük şans. Bu hizmeti bizlere sunan Başta Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

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