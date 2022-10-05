"Gemilerde Talim Var" büyük beğeni topladı

Körfez Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde "Gemilerde Talim Var" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültür ve sanat etkinliklerinin devam ettiği Körfez'de son olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi sahnesinde "Gemilerde Talim Var" isimli tiyatro oyunu iki perde halinde tiyatroseverlerle buluştu. Televizyonlarda severek izlenen "Süt Kardeşler" filminin kısmen tiyatroya uyarlanmış hali olan Gemilerde Talim Var adlı oyun, izleyenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Başarılı bir performans sergileyen oyuncular, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Oyunda, bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık ve yaşanan hadiseler izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.