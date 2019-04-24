Genç karateciden Başkan Bıyık'a olimpiyat sözü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Premier Lig finalinde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Eray Şamdan'dan olimpiyatta şampiyonluk sözü aldı.

Fas'ın Başkenti Rabat'da 19-21 Nisan tarihleri arasında yapılan ve dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı Premier Ligde finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan Milli takım sporcusu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı makamında ziyaret etti. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün Milli sporcusu Eray Şamdan, antrenörler Adnan Şamdan, Ahmet Akçay ve Kulüp Sorumlusu İlker Topal birlikte Başkan Bıyık'ı makamında ziyaret ettiler. Şamdan ziyarette 2020'de yapılacak olan Tokyo Olimpiyatlarına katılabilmek adına Premier Liglerde alınan puanların önemli olduğunu söylerken, tek hedefinin ülkemize olimpiyatlarda madalya kazandırmak olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Bıyık, “Gençlerimizi ruhen ve bedenen sağlıklı yetiştirmek öncelikli hedefimiz. İlçemizde çok amaçlı spor salonları yaparak gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacağız. Devam eden iki adet spor salonunu kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Askeri alanda Kocaeli Büyükşehir ile birlikte çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Geleceğimiz için gençlerimize her türlü imkanı sağlayacağız” dedi.