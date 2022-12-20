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Genç karateciler 45 madalya topladı

Kocaeli Karate Gelişim Ligi Şampiyonası’na katılan Başiskele Belediyesi Spor Okulları sporcuları 45 madalya kazandı.

Kocaeli Karate Gelişim Ligi Şampiyonası'na katılan Başiskele Belediyesi Spor Okulları sporcuları 45 madalya kazandı.


Kocaeli Karate Gelişim Ligi Şampiyonası, Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde ilçe spor salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Başiskele Belediyesi Spor Okulları 45 madalya kazanarak başarı elde etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de tribünden destek verdiği şampiyonada, Başiskeleli genç karateciler 13 altın madalya, 16 gümüş madalya ve 16 bronz madalya kazandı.

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