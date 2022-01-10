Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis memurunun evinde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın olayına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memurlarının işlemleri sürerken, genç kız ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent sitesi 3. etap A-11 blokta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde yedinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ne geldikleri ifade edildi. Genç kızın ve evde bulunan diğer kişilerin akşam saatlerinde birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Öte yandan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralanması Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarını da üzdü. Genç kızın okul ve sınıf arkadaşları hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Tahkikat sürüyor

Genç kızın 7. kattan düşmesinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyu geniş çaplı soruşturuyor. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şubesi ekipleri evde bulunan ikisi polis, biri kız 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise hem evde, hem de genç kızın düştüğü yerde geniş çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına bulunan 3 kişiyle ilgili tahkikatın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.