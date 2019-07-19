Genç okçulardan 3 madalya

Adana'da gerçekleştirilen Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu genç okçular 3 madalya kazanarak kürsüye çıkma heyecanı yaşadı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu genç okçular 3 madalya kazandı. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında 45 ilden 350 sporcu mücadele etti. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 7 kategoride düzenlenen şampiyonada hedefi vurarak dereceye girmek için ter döktü. Yıldız erkekler kategorisinde Talha Koç 2. olarak yarışmayı tamamladı. Yıldız bayanlar kategorisinde Meryem Bengüsu Kaytaz ve Genç Bayanlar kategorisinde Miray Saka ise 3. olmayı başardı. Bu sonuçlar ile Büyükşehir Kağıtspor Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasını 3 madalya ile tamamladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, şampiyonada yaptığı konuşmada Türkiye'nin çeşitli yerlerinde düzenlenen yarışmalara federasyon olarak destek vererek ata sporunu ülke çapına yaymayı amaçladıklarını belirtti. Okçuluğa ilgi gösteren gençlere teşekkür eden Toksöz, "Bu gibi organizasyonların Türkiye genelinde yayılarak okçuluğumuzun gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dereceye giren ve giremeyen tüm sporcularımıza hayatları boyunca başarı diliyorum" dedi.