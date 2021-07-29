GençBüs Başiskele sahilinde gençlerle buluştu

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen Genc-i Âlâ Gençlik Hareketi'nin bir parçası olan GençBüs'ün ilk durağı Başiskele sahili oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün önem verdiği Genc-i Âlâ projesi, vatandaşlar tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. Başiskele sahilinde ilk kez görücüye çıkan GençBüs gençler tarafından ilgi gördü. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan programda Furkan Kayaoğlu ve Bukte Saatçi'nin seslendirdiği eserlere Yasin Özlü de eşlik etti. Başiskele Belediyesi tarafından çay ve kahve ikramının da yapıldığı programda katılımcıların istek parçaları da çalınıp söylendi.