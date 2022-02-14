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Gençhane'de ebru atölyesi

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bahçecik Gençhane’de ebru atölyesi düzenlendi.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bahçecik Gençhane'de ebru atölyesi düzenlendi.


Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenleri tarafından Başiskele Çocuk Kütüphanesi, Altınkent Gençhane ve Karadenizliler Gençhane'de 7-14 yaş arası çocuklara yönelik verilen atölye çalışmaları Bahçecik Gençhane'de de verilmeye başlandı. Gençhane'ye ilgi gösteren çocuklar, ebru atölyesinde hem eğlendi hem öğrendi. İlk kez ebru yapma fırsatı bulan öğrenciler, keyifli ve verimli vakitler geçirdi.


Başiskele Belediyesi'nin Genc-i Ala Gençlik Modeli çalışmalarının ve hizmetlerinin gençlere sunulacağı Gençhane'de atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli eğitimler de verilerek, gençlerin kişisel gelişimlerine destek verilecek ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunulacak. Altınkent Mahallesi ve Karadenizliler Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Gençhanelerin ardından hizmete açılan Bahçecik Gençhane, bölge gençlerinin ikinci evi olacak.

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