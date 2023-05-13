Gençler Bahar Konserinde coştu

Gençler, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Bahar Konserine yoğun ilgi göstererek doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi, baharın gelişi sebebiyle gençleri Bahar Konserinde buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kent Meydanında gerçekleştirilen Bahar Konseri büyük bir coşkuya sahne oldu. Bahar Konseri etkinliği çerçevesinde ilk olarak DJ Faruk Koç sahne aldı. Ardından gençlerin çok sevdiği Turuncu Peron müzik grubu birbirinden güzel şarkıları İzmitlilerle birlikte söyledi. İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca gençlerle buluştuğu konser programında yaptığı konuşmasında Başkan Hürriyet'in selamlarını ileterek, "Sevgili gençler hoş geldiniz. Hep birlikte baharı getirmeye geldik. İzmit Belediyesi'nin en kıymet verdiği gençler burada, coşku yerinde. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Sizlerle gurur duydum. Baharı İzmit'e hep birlikte getiriyoruz" dedi.

Sarıca ardından Turuncu Peron Grubunun solisti Ayşegül İnanç ve DJ Faruk Koç'a Kocaelispor forması hediye etti.