Gençler Eyof'ta fırtına gibi esti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Judo alt yapısından yetişen başarılı Judokalar Milli takım kariyerlerinde de başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Merve Azak, Müberra Güneş, Münir Ertuğ ve Sıla Ersin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 15'inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivalinde (EYOF) 2 altın 1 gümüş madalya ile önemli bir başarıya imza attılar. EYOF'un ilk gününde mindere çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu milli judoculardan Merve Azak başarılı maçlar çıkararak altın madalya ile Türk bayrağını dalgalandırdı. Bir diğer Kağıtsporlu sporcumuz Müberra Güneş 40 kg'da mücadele etti. Finale kadar çıkmayı başaran Güneş, birinciliği kıl payı kaçırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

EYOF'ta judo dalındaki karma takımlar karşılaşmalarında, Türk sporcular sırasıyla İtalya, Gürcistan ve Rusya'yı 4-0'lık skorlarla yenerek yenilgisiz şampiyon oldu. İlk turu maç yapmadan geçen Türk milli takımı, ikinci turda İtalya ile karşılaştı. Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Kağıtsporlu Münir Ertuğ'dan oluşan milli takım, rakiplerine ipponla 4-0 üstünlük sağladı ve bu sonuçla yarı finale çıktı. Yarı finaldeki Gürcistan müsabakasında, Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Münir Ertuğ rakiplerini yine ipponla yenerek Türkiye'yi finale taşıdı. Final mücadelesinde Rusya önünde tatamide Musa Şimşek, Hilal Öztürk, ve Kağıtsporlu Münir Ertuğ, Sıla Ersin'in başarıları ile 4-0'lık galibiyete ulaşan milli takım, altın madalya kazandı. Namağlup şampiyon olan milli takım tarihi bir başarıya daha imza attı.