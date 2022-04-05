Gençler hedeflerine Gölcük Belediyesi'nin kurslarında hazırlanıyor

Gölcük Belediyesi ücretsiz PMYO-BESYO kurslarına katılan gençler, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına Değirmendere Stadı'nda devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, PMYO ve BESYO sınavlarına hazırlanan gençlere desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede, Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu'nda eğitimler devam ediyor. PMYO ve BESYO kurslarına katılan gençler, Değirmendere Stadı'nda uzman eğitimciler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 22 gencin sınavı kazanarak polis olmaya hak kazanmasına katkı sunan kurs, 28. dönemde de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.