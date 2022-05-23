Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte yürüyüş yapan gençler, Körfez'in doğal güzelliklerini keşfetti.

Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı etkinlikte Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra, başkan yardımcıları İbrahim Çırpan ile Osman Yurt, okul idarecileri ve vatandaşlar da katıldı. Körfez'in doğal güzelliklerinde bol bol fotoğraf çektiren gençler, keyifli parkurun zorlu etaplarını da başarı ile tamamlamadı.

Yürüyüşün startı Tarihi Taşköprü önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle başladı. Burada katılımcılara çorba ikram edilirken, parkur boyunca yanlarında bulunması için su dağıtıldı. Cumartesi ve pazar günü ayrı ayrı düzenlenen ve yaklaşık 2.5 saatlik süren parkurda renkli görüntüler oluştu.

Kutluca köyünden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüş boyunca gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün tamamlanması ile birlikte gençlere ise sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Yürüyüş sonrasında gençlerle sohbet eden Başkan Söğüt, "Önünüzde önemli bir sınav var. Bir gün de olsa her şeyi unutup, güzel bir gün geçirmenizi istedik. Sizlerle bir arada olmak, yürümek ve yürürken de sohbet etmek keyifliydi" dedi.