Gençler polislik hayallerinin peşinde

Gölcük Belediyesi'nin 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı için ücretsiz olarak sunduğu hazırlık kursuna katılan gençlerden 24'ü, yeterlilik sınavını kazanarak büyük bir başarı sağladı.

Gölcük Belediyesi spor birimi tarafından açılan ücretsiz kurslar, polis olma hayali kuran gençleri hedeflerine ulaştırmaya ve başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Son olarak 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı (POMEM) için açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan 35 gençten 24'ü, yeterlilik sınavını kazanarak büyük başarı sağladı. Sınav sonucunu öğrenerek büyük mutluluk yaşayan gençler, kendilerine ücretsiz kurs imkanı sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti. Gençlerin başarısını kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Azimle çalışarak sınavı kazanan gençlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, polis olmaları için son aşama olan sözlü sınavda da üstün başarılar diliyorum” dedi.