Gençler sporla yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve her yıl binlerce çocuğun ücretsiz ders aldığı ‘Ücretsiz Spor Okulları' projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çocukları ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla yapılan “Ücretsiz Spor Okulları” bu yıl da çalışmalara devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ücretsiz Spor Okulları, 12 ilçede, atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 9 branşta hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Spor Okulları kapsamında 2020 Mart ayı itibariyle 128 spor tesisinde 180 personel ile 34 bin 933 öğrenciye hizmet verdi. Pandemi dolayısıyla ara verilen dönemlerde de 8 tesis, dijital platform üzerinden parklar, pazar alanları, okul bahçeleri gibi açık alanlarda 44 eğitmen 2 bin 641 öğrenci katılımı ile devam edildi.