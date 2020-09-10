Gençler tasarladıkları otonom araçlarla TEKNOFEST'te nefes kesti

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençler tasarladıkları araçlarla kıyasıya yarıştı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasında üniversite ve lise öğrencileri tasarladıkları araçlarla nefes kesti. Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen yarışmada yurt dışından 5, yurt içinden 127 olmak üzere 132 takım arasında, 2'si lise takımı olmak üzere 17 takım finale kalmaya hak kazandı. Yarışmaya katılan "Robotaksiler" tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkura çıkarak araçlarının kent içi tipik bir taksiye benzer şekilde sabit bir noktadan başlayıp duruş noktasına kadar müdahale etmeden gitmesi için mücadele verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılarak takip ettiği yarışlarda öğrenciler 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Robotaksi Binek Otonom Araç yarışmasında önde gelerek tam tur yapan araç ise Sakarya Üniversitesi öğrencilerine ait araç oldu.

"Yerli ve milli teknolojilerimizin gelişmesi adına bu yarışlara katılıyoruz"

Aldıkları başarı ile çok mutlu olduklarını ifade eden Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu temsilcisi Belemir Çapraz, “ Zaten beklediğimiz bir başarıydı. Tabi ki burada bakanımızın yanında parkur tamamlamayı da başarınca ekstra mutlu olduk. Sanayi Bakanımız başarılarımızın devamını diledi. Desteklerini esirgemeyeceğini belirtti. Ekibimize güvenimiz tamdı. Zaten çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Pandemi sürecinden çıktıktan sonra da çalışmalarımıza ağırlık verdik. Ekipte bulunan arkadaşlarımız genelde otomotiv alanında çalışmak istiyor. Tabi ki hepimiz yerli ve milli teknolojilerimizin gelişmesi adına bu yarışlara katılıyoruz. Bu yarışmanın da burada yapılması bizim için ayrı bir heyecan ve motivasyon kaynağı oldu. Hepimiz aslında yerli otomobil çalışmalarında bir katkımız olsun diye bu yarışmalara katılım sağlıyoruz” dedi.

Birinci olan takıma 75 bin TL ödül verilecek

Gün boyu devam edecek olan gençler, pistteki araçlarla verilen görevleri tam olarak yerine getirmeye çalışacak. Yarışmada kurallara uygun yolcu alma, yolcu indirme, park yerine ulaşma, uygun park etme ve doğru rotayı takip etme görevlerini yerine getiren takımlar başarılı sayılacak. Yarışmada dereceye girecek olan takımlardan birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye ise 35 bin TL ödül verilecek.