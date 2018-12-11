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Gençlere proje döngüsü eğitimi verildi

İzmit’te gençlere proje döngüsü eğitimi verildi.

İzmit'te gençlere proje döngüsü eğitimi verildi.



İzmit Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Eurodesk Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen proje döngüsü yönetimi eğitimine 70 genç katıldı. Üç gün süren eğitimde gençlere proje yazımının temel aşamaları, başvuru formları, proje başvurusunda istenen ek belgelerin hazırlanması, proje yazımında önemli ipuçları, Horizon 2020 ve Erasmus programlarına başvuru usulleri, hibe desteği veren kuruluşların temel kriterleri konularında bilgi verildi. Eğitime çevre illerden de katılımlar oldu. Eğitimin verimliliğini artırmak için proje yazımı aşamaları, uygulamalı grup çalışmalarıyla desteklenerek grupların hazırladıkları projelerin sunumu yapıldı.

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