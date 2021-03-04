Gençleri zehirleyen torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Kocaeli’de gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda "torbacı" olarak tabir edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına sataştı.