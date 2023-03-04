İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlerin heyecanla beklediği kaykay pisti tamamlandı

Körfez’de gençlerin spor faaliyetlerini kolayca yapabilmesi için yapılan kaykay pisti tamamlandı.

Körfez'de gençlerin spor faaliyetlerini kolayca yapabilmesi için yapılan kaykay pisti tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı gençlerin yetişmesi için sporu ve sporcuyu teşvik ediyor. Bu çerçevede büyükşehir, Körfez'e kaykay pisti (skate park) yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar, gençlerin büyük beğenisini topladı. Skate park alanındaki rampalar gençler tarafından kullanılmaya başlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.