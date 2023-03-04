Gençlerin heyecanla beklediği kaykay pisti tamamlandı

Körfez'de gençlerin spor faaliyetlerini kolayca yapabilmesi için yapılan kaykay pisti tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı gençlerin yetişmesi için sporu ve sporcuyu teşvik ediyor. Bu çerçevede büyükşehir, Körfez'e kaykay pisti (skate park) yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar, gençlerin büyük beğenisini topladı. Skate park alanındaki rampalar gençler tarafından kullanılmaya başlandı.