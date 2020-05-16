İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerin istediği kitaplar evlerine kadar geliyor

Kılavuz Gençlik eğitmenleri talepler doğrultusunda öğrencilerin evlerine kitaplar gönderiyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri çerçevesinde örnek çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7'den 27'ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor. Evde kalan öğrencilerini unutmayan Öğrencilerinin kitap taleplerine kayıtsız kalmayan eğitmenler gönderdikleri kitaplarla öğrencilerinin bu süreçte okuma alışkanlığını artırmaya çalışıyor. Okuma kitaplarının yanında ayrıca çalışma ve test kitapları da gönderiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.