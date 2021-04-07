Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yenimahalle Radar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (21) kiraladığı 34 RB 7485 plakalı Citroen marka otomobile 2 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Radar Caddesi'nde C.B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulurken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden ayrıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.