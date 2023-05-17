Gençlerin sokak ortasında kavgası kamerada: 2 kişi böyle darp edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gençlerin sokak ortasında kavgası "pes" dedirtti. 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darp etti. Bu sırada koşarak gelen bir başka gence de yine bu şahıslar tarafından hem yumruk hem de tekme atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Gençlerin küfürlü tartışmasının kavgaya dönüşmesiyle 3 kişilik grup, bir genci tekme tokat darp etti. Şahıslardan biri gence yumruk atarken, diğer 2'si ise tekmelerle karşılık verdi. Bu sırada koşarak gelip, olaya dahil olan bir başka gence de yine bu şahıslar tarafından hem yumruk hem de tekme atıldı. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küfürlerin de havada uçuştuğu duyuldu.