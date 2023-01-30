Gençlik Merkezi'nde YKS mesaisi

Ara tatile girilmesine rağmen yoğun mesai harcayan öğrenciler, Çayırova Gençlik Merkezi'nde YKS sınavı için deneme çözdü.

Tecrübeli öğretmen kadrosu ile eğitimlerin verildiği Çayırova Gençlik Merkezi, karne tatilinde de öğrencilere kapılarını açtı. 12. sınıf hazırlık grupları 2 gün boyunca etüt ve deneme sınavları ile eğitim arasını değerlendirirken, mezun öğrenci grupları da 5 gün boyunca kurs gördü. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi binasında bulunan gençlik merkezinde eğitimler yüksek tempoyla sürüyor. Tecrübeli eğitimciler, öğrencilerin istedikleri üniversiteyi kazanması için yoğun mesai harcıyor.