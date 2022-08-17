İhlas Haber Ajansı

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Gençlik Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan 117 öğrenci üniversiteye yerleşti

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan 117 öğrenci Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşmeyi başardı.

Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan 117 öğrenci Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşmeyi başardı.


Okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim veren Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları sınavlarına hazırlanan 117 öğrenci Türkiye'nin değişik illerindeki üniversitelere girmeyi başardı.


Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yeni dönem için kayıt başvuruları devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacak Gençlik Merkezinde 15 Eylül tarihinde kayıt dönemi sona erecek.

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